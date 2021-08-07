Barbadoslu Rihanna artık dolar milyarderi

ŞARKICI Rihanna, 1,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ünlüleri arasına girdi. İç çamaşırı markası Savage X Fenty'nin sahibi olan yapıyor. Barbadoslu şarkıcı, 2018 yılında kurduğu şirketinin 115 milyon dolarlık değerini 1 milyar dolara çıkarıp yüzde 70'ini sattı. Bununla da yetinmeyen Rihanna, ortağı olduğu Fenty Beauty adlı kozmetik firmasının değerini ise 2,8 milyar dolara yükseltti.

Markalarının reklamı için kamera karşısına geçen sanatçı, koleksiyon tanıtımlarını da sosyal medyadan yapıyor.

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