İKİNCİ bebeğine hamile olan şarkıcı Bengü, 2 yaşına basan kızı Zeynep'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. İş insanı Selim Selimoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyadaki tüm kötülükler senden uzak olsun kızım... Sen bizim her şeyimizsin; en büyük şükür sebebimizsin... İyi ki doğdun, iyi ki bizim bal kızımız oldun" ifadelerini kullandı. Bengü'nün paylaştığı fotoğrafa yüzlerce beğeni geldi.
Bengü’den duygusal doğum günü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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