C vitamini eksiğinizi çilekle kapatabilirsiniz

SADECE bir porsiyonuyla vücudun günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 150'sini karşılayan çilek, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmada yardımcı rol üstleniyor. Çilek aynı zamanda, sodyumun vücuttaki etkilerini önleyen ve kan basıncını azaltan mükemmel bir potasyum kaynağıdır. Hipertansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalıklarla mücadele etmenin yanı sıra, potasyum bakımından da zengin bir diyet besini olan çilek, her yaştan bünyeye fayda sağlar

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