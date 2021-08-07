İki kafadar alışverişte

SAHNELERİN yakışıklı ve başarılı isimlerinden Murat Dalkılıç, önceki gün yakın arkadaşı Sezer Çakır ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Akşam saatlerinde AVM'ye gelen iki yakın arkadaşın keyifli olduğu görüldü. Pandemi sonrası ülke genelinde başlayan yangınlarla ilgili oldukça üzüntülü olduğunu söyleyen Dalkılıç, bu zor süreçte çalışmalarına ara verdiğini de sözlerine ekledi.

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