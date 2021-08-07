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Haberler Sarmaşık Kalp ritim bozukluğu erken tespit edilecek

Kalp ritim bozukluğu erken tespit edilecek

Kalp ritim bozukluğu erken tespit edilecek

7.8.2021

YAŞAR Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nalan Özkurt'un yürütücülüğünü yaptığı proje ile yapay zekâ tabanlı çalışan ve bilgisayar bağlantısı olmadan kalp ritim bozukluğunu tespit edip uyarı veren bir cihaz yapılacak.

YENİ TEKNİKLER KULLANILDI
KONUYLA ilgili konuşan Özkurt, "Sinyal işleme ve makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak kalp ritim bozukluklarını hızlı ve yüksek doğrulukla tespit eden bir cihaz geliştireceğiz. EKG ölçümleri üzerinde yapılan çalışmalar ve derin öğrenme yöntemleri sayesinde hastanın sürekli takip edilmesi sağlanacak" dedi

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