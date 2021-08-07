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Haberler Sarmaşık Kibariye: Yangınlar hepimizin içini yaktı

Kibariye: Yangınlar hepimizin içini yaktı

Kibariye: Yangınlar hepimizin içini yaktı

7.8.2021

ŞARKICI Kibariye, Cunda Adası'nda sahne aldığı bir düğünde pandemi süreci ve orman yangınları ile ilgili konuştu. İki yıldır sahnelerden uzak olan şarkıcı, pandemide sevenleriyle buluşamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Yangınlar nedeniyle moralinin çok bozuk olduğunu belirten Kibariye, "Alevler içimizi yaktı. Gülerken ağladım. Çok üzgünüm. Çok geçmiş olsun. Allah, böyle felaketleri hiç kimseye göstermesin" dedi.

■ SUAT SALGIN

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