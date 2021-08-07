Migrenin çaresi doğal tariflerde

Baş ağrısı şeklinde ifade edilen migren hastalığı, kişinin konforunu oldukça düşürüyor. Rahatsızlığın yiyecek ve içeceklerle bağlantılı olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Onultan, koruyucu katkı maddesi içermeyen migren ataklarını önleyecek doğal tarifler hazırladı. Migrenin aslında önlenebileceğini belirten Dr. Onultan, ilaç almak yerine kişilerin yediklerine dikkat ederek, baş ağrısını önlemenin daha anlamlı olduğunu dile getirdi.

İKİNCİ BEYİN BAĞIRSAK

Bağırsakların vücudu kontrol ettiğini aktaran Dr. Onultan, "O yüzden yiyip içtiklerimiz çok önemli. Her başımız ağrıdığında ilaca sarılmak yerine bazı gıdalardan sakınarak, diyetler oluşturarak migrenin önüne geçebiliriz. Vücutta oluşan ödem, şişkinlik migreni tetikler. O nedenle ödem yapmayacak gıdaların tüketilmesini öneriyorum" dedi.

MİGREN KARIŞIMLARI İÇİN MALZEMELER

Muzlu tarif:

1 adet muz 1 demet ıspanak 1 tutam taze nane 1 kase yağsız yoğurt 1 su bardağı laktozsuz süt 5-6 adet çilek 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Ananaslı tarif:

4 dilim ananas 3-4 yaprak marul 1 adet kereviz sapı 1 adet kabuğuyla limon

Elmalı tarif:

Yeşil elma Ispanak Salatalık

İŞLENMİŞ GIDALAR VÜCUDA ZARARLI

SIVI tüketimine dikkat çeken Dr. Onultan, "Paketlenmiş gıdalardan, işlenmiş etten, peynirden, deniz ürününden ve enerji içeceklerinden uzak durun. Sıvı içeriği fazla, magnezyumdan zengin, antioksidan özelliği bulunan yeşillik ağırlıklı beslenin. Baş ağrısının en önemi nedeni sıvı eksikliğidir. Günde 2,2,5 litre su içmeliyiz. Sıcak havalarda yarım litre daha üzerine koyabiliriz" diye konuştu.

FERAHLATIRKEN FAYDA SAĞLAR

HAFTADA 2-3 kez baş ağrısı çekenlerin doğal karışımları gün aşırı içilebileceğini belirten Dr. Onultan, "Böyle koruyucu madde olmayan, doğal içecekleri tüketirseniz hem baş ağrısını önlersiniz hem de her baş ağrınızda ilaçlara bağlı kalmazsınız. Ananas, marul ve kereviz magnezyum ile antioksidan zengini, limon C vitamini etkisi var ve ferahlatır. Salatalık sıvı içerdiği için önemli" ifadelerini kullandı.

MAGNEZYUM BAŞ AĞRISINI AZALTIYOR

DR. Onultan, hazırladığı içereceklerdeki ürünlerin migreni tetikleyen alerjenler barındırmadığını söyleyerek, tariflere ilişkin şöyle konuştu: "Magnezyum oranları yüksek, antioksidan özellikleri var. Vücuttaki bütün damar sistemini rahatlatarak, migreni önlemiş oluyoruz. İçeceklerde koruyucu madde yok, doğal karışımdır. Ispanağın içinde magnezyum bulunuyor. Baş ağrısını önlemek için magnezyum etkilidir. Hastalara tedavi için de veriyoruz.

DOĞAL VİTAMİN KETEN TOHUMU

İLAÇ yerine doğal yollardan vitamin almanın çok daha önemli olduğunu söyleyen Onultan, "Keten tohumunun antioksidan özelliği bulunuyor. Bu özellik kalp ve beyin damarlarının sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Baş ağrısını önlemek için damar sağlığına dikkat etmeliyiz. Sık baş ağrısı çeken kişiler yediklerini not alsın. Böylece hangi gıdanın baş ağrısına neden olduğunu bulabilirler. Böylece o gıdalardan uzak dururlar" dedi.