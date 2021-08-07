Obezite ve insülin direnci tehlikeli

OBEZİTE ve insülin direncinin sağlığı ve yaşamı tehdit ettiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "Pek çok çalışmada obezitenin hem meme kanseri riskini hem de kanser nüksünü ve kanserden ölümü yüzde 25-50 oranında arttırdığı ortaya çıkarılmıştır.. Üstelik bu artışın meme kanserinde önemli olan östrojen hormon reseptör durumu durumundan da bağımsız olduğu gösterilmiştir.

İnsülin direncinin yaşlanmayla da ilişkili olduğunun altını çizen Dr. Bahçeci, "Bu nedenle düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme tip 2 diyabeti önlemesi yanında yaşlanmayı da yavaşlatıyor" diye uyardı.