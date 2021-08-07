  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Obezite ve insülin direnci tehlikeli

Obezite ve insülin direnci tehlikeli

Obezite ve insülin direnci tehlikeli

7.8.2021

OBEZİTE ve insülin direncinin sağlığı ve yaşamı tehdit ettiğini belirten İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "Pek çok çalışmada obezitenin hem meme kanseri riskini hem de kanser nüksünü ve kanserden ölümü yüzde 25-50 oranında arttırdığı ortaya çıkarılmıştır.. Üstelik bu artışın meme kanserinde önemli olan östrojen hormon reseptör durumu durumundan da bağımsız olduğu gösterilmiştir.

İnsülin direncinin yaşlanmayla da ilişkili olduğunun altını çizen Dr. Bahçeci, "Bu nedenle düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme tip 2 diyabeti önlemesi yanında yaşlanmayı da yavaşlatıyor" diye uyardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Obezite ve insülin direnci tehlikeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.