Çiftliğini yardım istasyonuna cevirdi

Muğla'da geçtiğimiz hafta başlayan ve hala bazı bölgelerde devam eden orman yangınları nedeniyle mağdur olan vatandaşlara pek çok kesimden destek yağıyor. Yardıma koşan isimlerden birisi de ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu. Köyceğiz'de yaşayan usta oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile düzenledikleri yardım çalışmalarına çok büyük destek geldiğini belirtti.

DEPOSUNDA TOPLADI

Köyceğiz Döğüşbelen'deki çiftliğinde bulunan depodaki toplanan yardım malzemelerini görüntülü olarak yayınlayan Yılmaz Erdoğan, "İlk günden beri burayı yardım istasyonuna çevirdik. Daha çok yiyecek, içecek, pratik ihtiyaçları karşılamaya çalışıyorduk. Ama bugün muhteşem şeyler geldi Çeşme'deki kampanyadan. Harika oldu, şimdi bunların hepsini ihtiyaç sahiplerine ve ihtiyaç noktalarına göndereceğiz" dedi.

"YENİDEN YEŞERTECEĞİZ"

Erdoğan, paylaşımının altına ise, "Berfu ile Eser Yenenler'in önderliğinde Çeşme halkının desteğiyle ve birçok firmanın katılımıyla toplanan malzemeler köyümüze ulaştı. Emeği geçen tüm kardeşlerimize, Köyceğiz halkı adına şükranlarımızı sunarız. Yeniden Yeşerteceğiz" notunu düştü. Erdoğan'ın paylaşımını gören sosyal medya kullanıcıları ise, "İşte gerçek sanatçı böyle olur. Emekleriniz için teşekkürler" yorumunda bulundular.

Ferdi YAVUZ