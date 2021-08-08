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Haberler Sarmaşık Kivi tüketerek akciğeri güçlendirin

Kivi tüketerek akciğeri güçlendirin

Kivi tüketerek akciğeri güçlendirin

8.8.2021

KİVİNİN içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. Kivi hamile kadınlar için de oldukça faydalıdır. İyi bir folat kaynağı olan kivi, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Öte yandan, düşük glisemik indeksi ve yüksek lif içeriği sayesinde şeker sorunu yaratmayarak kilo kontrolüne olumlu yansır.

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