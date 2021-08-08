Rahat bir uyku için melisa çayı

Vücut direncini artırmak ve birçok hastalığın tedavisi için kullanılan melisa çayı, günde 2-3 fincana kadar tüketilebilir. Mide sorunlarından iştahsızlığa, stresi azaltmaktan grip ve nezle gibi hastalıkların hızla iyileştirilmesine kadar insan sağlığına pek çok faydası bulunan melisa çayı, uykuya dalmakta zorlananlar için de doğal bir alternatiftir. Ancak, düşük kan şekeri riskiniz varsa bu çayı tüketmemelisiniz.