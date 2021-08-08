Retina dekolmanı körlüğe neden olabilir

RETİNA tabakasının yırtılması sonucu meydana gelen retina dekolmanının en önemli hastalıklarından biri olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Prof. Dr. Tansu Erakgün, erken müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlandığı uyarısında bulundu.

VİTREKTOMİ YÖNTEMİ

Retina yırtılmasından bir süre sonra retina dekolmanının oluştuğuna dikkat çeken Erakgün, alttan ya da üstten görme alanının daralmaya başlayarak karanlık bir perde gibi göze indiğini aktardı. Bir süre sonra görme merkezinin de etkilenerek tamamen körlüğün oluştuğunun altını çizen Erakgün, "Retina dekolmanı oluşmadan yırtık saptanırsa lazerle tedavi edilebilir. Retina dekolmanı oluştuktan sonra ise cerrahi tedavi gerekir. Cerrahi tedavide vitrektomi denilen ameliyat en sık uygulanan yöntemdir. Çok küçük deliklerden çok küçük iğnelerle göze girilerek dekolman sıvısı temizlenir ve yırtıklar lazerle kapatılır. Tamamen dikişsiz bir cerrahidir. Erken müdahaleyle başarı şansı oldukça yüksektir" dedi.