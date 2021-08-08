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Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav

Sancakzade Konağı’nı bekleyen büyük sınav

8.8.2021

ATV'NİN beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası, yarın akşam yine heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Fenomen dizinin 6'ncı bölümünde, Baha'ın ortaya çıkması, Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur.

FERİT'TEN BEKLENMEYEN HAMLE
FERİT Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe ise kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır. Hande de Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler. Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin ve Merve Çağıran'ın yer aldığı Kalp Yarası yarın saat 20.00'de atv'de.

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