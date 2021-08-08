Skandal itirafa Mardini’den cevap

Modacı Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz ile yollarını dördüncü kez ayırdı. 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu söyledi. Söz konusu kişinin Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülünce, iki çocuk annesi Yelliler, "Gökhan Bey ile arkadaşlığımız eski eşimle boşanma aşamasında başladı. Kendisi kiminle evli olduğumu bilmiyordu" itirafını yaptı. Dört ay önce anlaşmalı olarak Yelliler'den boşanan şarkıcı Berdan Mardini de sessizliğini bozdu. Instagram'ın hikaye paylaşan Mardini, "Herkes fıtratına uygun kişilerle, olması gereken yerdedir" ifadelerini kullandı.