Yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor

Sabah kahvaltıları ve salataların vazgeçilmezi yeşil biberin kanserden, ağız sağlığına kadar pek çok faydası var. Eklem iltihaplanması, diş ve boğaz ağrıları, romatizma, sindirim sistemi bozuklukları, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda doğal şifa görevi görür. İçeriğinde antioksidan vitaminler olduğu için yaşlanmayı geciktiren yeşil biber, enfeksiyonlara karşı vücudu hem korur hem de temizlenmesine katkı sağlar. Ayrıca damar tıkanıklığına karşı koruyucudur.