  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor

Yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor

Yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor

8.8.2021

Sabah kahvaltıları ve salataların vazgeçilmezi yeşil biberin kanserden, ağız sağlığına kadar pek çok faydası var. Eklem iltihaplanması, diş ve boğaz ağrıları, romatizma, sindirim sistemi bozuklukları, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda doğal şifa görevi görür. İçeriğinde antioksidan vitaminler olduğu için yaşlanmayı geciktiren yeşil biber, enfeksiyonlara karşı vücudu hem korur hem de temizlenmesine katkı sağlar. Ayrıca damar tıkanıklığına karşı koruyucudur.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşil biberin faydaları saymakla bitmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.