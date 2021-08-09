Allah ülkemizi korusun

ÜÇ yıl önce ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşen türkücü İzzet Yıldızhan, işleri için İstanbul'a geldi. Ünlü sanatçı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde

görüntülendi.

Son günlerde Türkiye'de çıkan yangınlar nedeniyle moralinin bozuk olduğunu söyleyen Yıldızhan, "Canım yanıyor, çok üzüldüm. Yangınların bir an önce tamamen sönmesini ümit ediyorum. Allah ülkemizi her zaman korusun" dedi

DİĞER