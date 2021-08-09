Doğal diş fırçaları

HALK arasında yeşil elmanın diş sağlığına büyük katkısı olduğu bilinir. Çünkü elma, diş sağlığı için önemli bir destekçidir. Elmanın yanı sıra armut da, sahip olduğu lifli yapısıyla dişleri temizlerken diş etlerine de masaj etkisi yapar. Bu iki faydalı meyveyi ara öğünlerde de tüketebilirsiniz.

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