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Haberler Sarmaşık Justin Bieber’dan fotoğraf sitemi

Justin Bieber’dan fotoğraf sitemi

Justin Bieber’dan fotoğraf sitemi

9.8.2021

DÜNYACA ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, sosyal medyada kendisinin eski fotoğraflarını kullanan hesaplara sitem etti. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Özellikle iyi değilmişim gibi göstermek için beni hasta gösteren, kötü fotoğraflarımı seçiyorlar. Benim fotoğraflarımdan seçebileceğiniz sayısız seçenek var ama hala beni hasta gösteren fotoğrafı seçiyorsunuz. Bu doğru değil!" dedi.
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