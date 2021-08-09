GÜZEL oyuncusu Mina Derman, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Dizi çekimlerinin harika geçtiğini söyleyen başarılı oyuncu, gazetecilerin yangınlarla ilgili sorusuna ise "Ormanlar hepimiz için çok kıymetli. Yaşadığımız şeyler çok acı. Hepimizin amacı kaybettiğimiz ormanları geri kazanıp var olan ormanlarımızı korumak olmalı" yanıtını verdi.
‘Ormanları geri kazanmalıyız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.