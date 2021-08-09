‘Ormanları geri kazanmalıyız’

GÜZEL oyuncusu Mina Derman, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Dizi çekimlerinin harika geçtiğini söyleyen başarılı oyuncu, gazetecilerin yangınlarla ilgili sorusuna ise "Ormanlar hepimiz için çok kıymetli. Yaşadığımız şeyler çok acı. Hepimizin amacı kaybettiğimiz ormanları geri kazanıp var olan ormanlarımızı korumak olmalı" yanıtını verdi.

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