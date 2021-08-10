Hem saça hem cilde faydalı

HİNDİSTAN cevizi faydaları ile uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir doğal ürün. Hindistan cevizinin en büyük faydalarından bir tanesi saç sağlığını geliştirmesidir. Saçların daha parlak ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olan hindistan cevizi yağı, bir saç bakım ürünü veya saç maskesi olarak kullanılabilir. Bilimsel araştırmalarda hindistan cevizi yağının cilt üzerine uygulanmasının, cildin koruyucu bariyerlerini güçlendirdiği ve inflamasyonu azalttığına yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. Faydaların yanı sıra mutlaka belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise hindistan cevizi yağının tıpkı diğer yağlar gibi fazla miktarda tüketildiğinde olumsuz etkiler yaratabileceğidir. Gereğinden fazla yağ tüketiminin obezite, yüksek kolesterol ve trigliserit düzeyleri, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırma gibi sorunlara yol açtığı bilinen bir gerçektir.

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