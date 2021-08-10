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Haberler Sarmaşık Sağlıklı karaciğer için dikkat!

Sağlıklı karaciğer için dikkat!

Sağlıklı karaciğer için dikkat!

10.8.2021

PROF. Dr. Onur Yaprak, karaciğeri, siroz ve kanser gibi hayatı tehdit eden hastalıklardan korumak için dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Prof. Dr. Yaprak, "Karaciğerde gelişen siroz ve kanserin en büyük nedenleri Hepatit B ve C taşıyıcılığıdır. Bunlardan korunmak için kan temasından uzak olmak gerekir" dedi.

Prof. Dr. Yaprak, şöyle devam etti: "Düzenli alkol kullanımı doğrudan karaciğerde hasara yol açar. Karaciğer yağlanması tüm dünyada artarak devam eden bir sorun. Bu durumdan beslenmeye dikkat ederek ve egzersiz yaparak korunabiliriz. Öte yandan kullanılan ilaçlara da dikkat edilmeli. İlaçlara bağlı karaciğer hasarı riski 1000'de 1 ile 10 binde 1 arasında bir oranda değişir."

rof. Dr. Onur Yaprak, "Aflatoksinle devamlı maruziyet karaciğer hastalığına yol açar. Tüm nemlenmiş kuru gıdalarda ortaya çıkabilir. Özellikle küflenmiş hububat çerez ve pul biber daha riskli gıdalardır" dedi.

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