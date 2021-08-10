‘Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ başlıyor

HASRET bitiyor! Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "Eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor... Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yakında atv ekranlarında olacak.
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