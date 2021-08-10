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Haberler Sarmaşık ‘Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ başlıyor

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ başlıyor

‘Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’ başlıyor

10.8.2021

HASRET bitiyor! Ekranların gülen yüzü Zahide Yetiş, "Eşler şahane, mutfak bahane" diyerek geri dönüyor... Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 5 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışacak. Zahide Yetiş'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyacak! Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane yakında atv ekranlarında olacak.
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