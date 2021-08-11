Burundan beyin ameliyatı başarısı

EKOL Hastanesi'nde ilk defa bir beyin tümörü iki cerrahi branşın ortak çalışması sonucu başarılı bir şekilde çıkarıldı. İzmir'de yaşayan 41 yaşındaki Koray Yüksel'e el ve ayaklarındaki aşırı şişlik ve büyüme şikayetleriyle gittiği sağlık merkezinde hipofiz tümörü teşhisi kondu. Ameliyat olmak için Ekol Hastanesi'ni tercih eden Koray Yüksel, KBB uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör ve ekipleri tarafından burundan girilerek endoskopik cerrahi ile gerçekleşen başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

AZ DİKİŞ, KISA SÜREDE İYİLEŞME

OPERASYON hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Bu ameliyatın önemi; beynin orta bölümünde yerleşen tümöral kitleye deneyimli ellerde burundan endoskopik yöntemle ulaşılmasıydı. Eğer endoskopik yöntem kullanılamasaydı kafatası açılarak operasyon gerçekleştirilecekti. Ancak bu yöntemde hipofiz tümörü burundan girilerek sinüsler geçilerek sadece tümöre yönelik başka bir dokuya zarar vermeden çıkartılabildi. KBB cerrahi ekibi olarak tümörün bulunduğu bölgeye kadar operasyonu gerçekleştirdik. Beyin ve Sinir cerrahisi ekibi ise tümörü aldı. Operasyon sırasında ve sonrasında herhangi bir beyin omurilik sıvısı kaçağı olmadı ve operasyonla birlikte hipofiz tümörüne bağlı hormonal sıkıntılar da sona ermiş oldu. Kan tahlilleri ve hormon düzeyleri normal seviyeye indi ve tarafımızdan takip ediliyor" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör, "Bu tarz ameliyatlar multidisipliner ameliyatlardır. Eğer açık ameliyat olsaydı operasyon yaklaşık olarak 4-5 saat kadar daha uzayacaktı. Biz bu ameliyatları neredeyse hiç dikiş atmadan gerçekleştirebiliyoruz. Önceden bir iki ay hastanede yatması gereken hastalar artık bu operasyonlar sayesinde her şey yolunda gittiği takdirde 3'üncü gün taburcu olabiliyorlar" dedi.