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Haberler Sarmaşık Kalp Yarası yine zirvede

Kalp Yarası yine zirvede

Kalp Yarası yine zirvede

11.8.2021

ATV'NİN sevilen dizisi "Kalp Yarası" altıncı bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizi, aldığı reytinglerle Tüm Kişiler kategorisinde zirveye yerleşti. Kalp Yarası'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de yüzde 4,55 izlenme oranı ve yüzde 16,87 izlenme payı alarak birinci oldu.

KALP Yarası, güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile Pazartesi akşamına damgasını vururken, #TutElimden etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

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