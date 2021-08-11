Kızına yetişmeye çalışıyordu

SAHNELERİN başarılı isimlerinden Berkay Şahin, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Öğlen saatlerinde alışverişe çıkan şarkıcı, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Acelesi olduğunu ve kızını okuldan alması gerektiğini söyleyen Berkay Şahin'in alışveriş boyunca yoğun telefon trafiği yaşaması da dikkatlerden kaçmadı.

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