Telefon elinden düşmedi

MODACI Gülşah Saraçoğlu önceki gün objektiflere yansıdı. Meydan katında kalabalık bir arkadaş grubuyla bir araya gelen başarılı modacının sık sık ve uzun süre telefonla görüşmesi dikkatlerden kaçmadı. Son dönemde hakkında çıkan haberlerle gündeme gelen başarılı modacı, şıklığı ve iddialı giyim tarzıyla adeta göz kamaştırdı.

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