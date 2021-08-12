Aşklarını evlilikle taçlandırdılar

Güzelbahçe Case De Garden'da gerçekleşen kır düğününe çok sayıda seçkin davetli katıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğün yemeği öncesi çiftin nikah töreni gerçekleşti.

ÜÇ YIL ÖNCE TANIŞTILAR

Üç yıl önce iş ortamında tanışan çifti yakın dostları da yalnız bırakmadı. 2019 da nişanlanan çiftin düğün töreninde gelin hanımın nikah şahitliğini Ali Yalçın, Hakkı Akyürek; damat beyin nikah şahitliğini ise Hakem Gülşen, Efe Bollu, Hakan Altınöz, Rafet Ellibeş, Alp Kağan Ünlüoğlu, Berk Celep üstlendi.

Yeni evli çift ülkedeki yangınlar nedeniyle balayı tatillerini iptal ederek ileri bir tarihe erteledi. Tel Kıvıran orkestrasının sahne aldığı geceye 350 davetli katıldı. Davetlilerin şıklıkta adeta birbiriyle yarıştığı gecede gelin hanımın gelinliği Murat Acar damat beyin damatlığı ise Bülent Alcan imzası taşıyordu.

METİN BURMALI