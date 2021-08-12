Ayvalık’ta 7. Uluslararası Müzik Festivali konserle başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Uluslararası Ayvalık Müzik Akademisi (AİMA) tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen müzik festivali Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'nın konseriyle başladı. 19 Ağustos'a kadar sürecek festivalin ilk konserini Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve yüzlerce seçkin konuk izledi.

■ SUAT SALGIN