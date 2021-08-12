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Haberler Sarmaşık Çocuklarda ölümcül kazalara dikkat!

Çocuklarda ölümcül kazalara dikkat!

Çocuklarda ölümcül kazalara dikkat!

12.8.2021

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir, çocuklarda solunum yoluna yabancı cisim kaçmasının tam tıkanma ile ani ölüme yol açabileceğini söyledi. Doç. Dr. Özdemir, "Solunum sıkıntısı oluşturmayan yabancı cisimlerse bir süre sonra şiddetli akciğer enfeksiyonlarına, bronş iltihaplanmalarına neden olur. Bu cisimlerin çıkarılması daha da zorlaşır. Aman dikkat" dedi.

YAŞ İLE UYUMLU BESİNLER
Çocukluk çağında, yaş ile uyumsuz besinlerin çocuğa verilmesi ile bu maddelerin solunum yoluna kaçabileceğini ifade eden Doç. Dr. Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle çerez, et parçaları, sert meyve parçaları, şeker parçaları küçük çocuklarda solunum yoluna en çok kaçan maddelerdir. Yutma fonksiyonu tam olarak gelişmemiş, dişleri tümüyle çıkmamış çocuklarda bu tür yiyeceklerin verilmesi ölümcül sonuçlara yol açabilir. Solunum yoluna yabancı cisim girmesi durumunda, tam tıkanma ile çocuklarda ani ölüm görülebilir. Ani başlayan öksürük, morarma, boğulma hissi, solunum sırasında ıslık sesi çıkması veya hırıltılı solunum gibi durumlar da sık görülen belirtilerdir."

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