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Haberler Sarmaşık Kadir İnanır güneşli havanın tadını çıkardı

Kadir İnanır güneşli havanın tadını çıkardı

Kadir İnanır güneşli havanın tadını çıkardı

12.8.2021

TÜRK sinemasının önemli isimlerinden Kadir İnanır geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde bir arkadaşı ile birlikte alışveriş merkezine gelen deneyimli aktör daha sonra dostlarıyla restorana geçerek güneşli havanın tadını çıkardı. Bu sırada yanına gelen hayranlarını da kırmayan Kadir İnanır, hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi. Akşam saatlerine kadar dostlarıyla sohbet eden başarılı oyuncu daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.
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