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Haberler Sarmaşık Kararında içilen çay kalbi koruyor

Kararında içilen çay kalbi koruyor

Kararında içilen çay kalbi koruyor

12.8.2021

TÜRKİYE'DE hemen her eve giren çayın pek çok faydası var. Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, "Siyah çay uygun miktarda tüketildiği takdirde oldukça sağlıklı bir içecek. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra çay, düzenli tüketimi ile kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde ve hipertansiyonun önlenmesinde faydalı" dedi. Uzunoğu, "5-6 bardağın üzerinde tüketilmesinin olumsuz etkileri olabilir" dedi.
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