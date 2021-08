Uzun ince bir yol

2 Ağustos 1989'da çıktığımız bu yolda tam 31 yıl geçti. Yolun ismi Has Ajans Basın Yayın ve Reklamcılık. Bu uzun yolda hedeflerimizden hiç sapmadan, daima bir sonraki tepeye bayrak dikmek için yorulmadan, işe ve hayata küsmeden, her türlü zorluklara rağmen dikenli yolda tam 31 yıl. Has Ajans'ın ilk yılları Irak savaşına denk gelmişti. Piyasalar son derece durgundu. Hal böyle olunca kurum ve kuruluşların ilk kesinti yaptığı şey tanıtımları durdurmak olur. Özellikle yazılı basında. Oysa en doğru ve en güvenilir haber ve tanıtımlar yazılı basından geçer. Yazılı basın olmazsa "sosyal medya" dedikleri alanda acaba hangi haber ve duyurularını yapacaklar? Ve de ne kadar güvenilir? Her şeye rağmen 31 yıldır yazılı medyadan kopmadık. Her ortam ve şartlara rağmen ajanstaki muhabirden grafikerine, halkla ilişkilerden muhasebecisine kadar tüm takım arkadaşlarım bende olan yazılı basın aşkı ve inancına tam destek verdi.

YENİ HEDEFLERE KOŞACAĞIZ

Başta bölge gazetemiz Yeni Asır olmak üzere, Hürriyet, Milliyet, Posta, Sabah ve diğer yerel gazetelerimizle birlikte özellikle sağlık alanında bilgimiz ve becerilerimizin dahilinde doğru haber ve ilanlarımızla bu yolda tüm inanç ve azmimizle her gün yeni hedeflere koşmaya devam edeceğiz. Bu yolda bizlere destek olan ve projelerimize ortak olan bölgemizdeki sağlık kuruluşlarımız ve doktorlarımız ile ortak yolculuğumuzda gazetelerimize vermiş oldukları destek ve güven için de ne kadar teşekkür etsek azdır. Özellikle hastanelerimiz yerel basına verdikleri destek ile hem seslerini duyurma fırsatı buluyorlar, aynı zamanda da okuyucuya doğru ve güvenilir bilgiler aktarıyorlar. Bir çok kişinin gazetelerimizdeki sağlık sayfalarından faydalandıklarını doktor ve hastane seçiminde bu haber ve tanıtımların yol gösterdiğini okuyucularımızdan ve çevremizden gelen olumlu tepkilerden biliyoruz. 31 yılın acı tatlı geçmişini anlatmakla bitmeyeceğini biliyorum. Sadece bu mesleği yapacak yeni nesillere şunu belirtmek istiyorum, doğru habercilik ve doğru tanıtımta, okuyucu ve kurumlar için en güvenilir kaynak hiç şüphesiz yazılı medyadır. Bu alanda çalışacak gençlerin mesleğe dört elle sarılmalarını, zorluklara rağmen mesleklerinden asla vazgeçmemelerini öneririm. Medyanın her türüne eyvallah. Yazılısı ise baş tacı. Gazete okumak ve okutmak, elde gazete taşımak ayrı bir kültürdür. Gençlerin elinde telefon tablet yerine gazete görme ümidi ile...

NE ADA AMA: CUNDA

Geçen hafta bir doktor arkadaşımızın nikah töreni için Ayvalık Cunda Adası'na gittik. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum cumartesi sabahı yola çıkarken, 'Bir bahane olsa da gitmesem, sıcak havada bu yol çekilmez' diye kendi kendime mırıldandım. Yol uzun. 57 yıldır İzmir'deyim hiç gitmediğim bir yer. Fakat çevre yolundan sonra ilave yapılan Çandarlı yolu mükemmel olmuş. Bu tür yollarda kaza falan olmaz. Yol boyunca da eşim ve öğretmen adayı oğlum ile yol siyaseti yaptık. Gelelim Cunda Adası'na. Cunda, Ayvalık koyundaki irili ufaklı 22 adadan biri. Türkiye'nin ilk boğaz köprüsü burada yapılmış ve adayı Ayvalık'a bağlıyor. Yerli turizmin gözdesi ada, özellikle sahildeki enfes balık lokantaları ile misafirlerini ağırlıyor. Ada mükemmel bir konuma sahip. Gel gelelim daracık taş yollara sanki hiç insan eli değmemiş. Bu yollara tek bir tamirat ve tadilat yapılmamış. Altyapının ise bu güzelim adaya hiç yakışmadığını, lağım kokusunun insanın yüzüne çarptığını hissetmemek mümkün değil. Kimseyi suçlamak veya karalamak gibi bir düşüncem yok. Fakat bu yollar neden elden geçirilmez? Yazık çok yazık. Balıkesir Belediye Başkanını bir vesile ile ziyaret etmiştik. Çalışkan, samimi bir yönetici. Umarım bu taş yolları ve altyapıyı elden geçirir. Bu adaya mutlaka günü birlik de olsa gidip görmenizi tavsiye ederim.