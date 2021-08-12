Yer fıstığı Alzheimer riskini azaltıyor

Türkiye'nin farklı bölgelerinde oldukça fazla tüketilen yer fıstığının sağlığa pek çok faydası var. Birbirinden değişik mineraller ve vitaminler barındırmasının yanı sıra, güçlü besin değeri ve kalori etkisiyle özellikle fıstık ezmesi kilo almadan sağlıklı bir besin kaynağı tüketme şansı sunuyor. Kalp hastalıklarını yakalanma riskini azaltan fıstık ezmesi insülin duyarlılığını arttırır ve diyabet 2 hastalığına yakalanma riskini düşürür. Açlık hissini ortadan kaldırır ve Alzheimer riskini azaltır. Safra kesesi taşına karşı koruyucu bir etki oluşturan fıstık ezmesi, bağışıklık sistemini de güçlendirir.

DİĞER