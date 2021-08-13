Alışveriş turuna kahve molası

SEMPATİK sunucu Burcu Esmersoy geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde uzun süre vitrinleri inceleyen ve alışverişin keyfini çıkaran Esmersoy, alışveriş turu sonrası kahve molası verdi. Uzun süre dostlarıyla sohbet eden güzel sunucu daha sonra Markalar Sokağı'na çıkarak dünyaca ünlü mağazaları da gezmeyi ihmal etmedi.

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