Beni nasıl tanıdınız?

ÜNLÜ model ve sunucu Ebru Şallı önceki gün İstinyePark'taydı. Baştan aşağı siyah giyimi, gözlüğü ve siyah maskesi ile tanınmakta zorlanılan Şallı, gazetecilerin kendisini tanıyarak fotoğraf istemesine şaşırarak, "Arkadaşlar vallahi bravo nasıl tanıdınız" dedi. Muhabirlerin isteğini kırmayarak poz veren Şallı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.