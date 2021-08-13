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Haberler Sarmaşık Beni nasıl tanıdınız?

Beni nasıl tanıdınız?

Beni nasıl tanıdınız?

13.8.2021

ÜNLÜ model ve sunucu Ebru Şallı önceki gün İstinyePark'taydı. Baştan aşağı siyah giyimi, gözlüğü ve siyah maskesi ile tanınmakta zorlanılan Şallı, gazetecilerin kendisini tanıyarak fotoğraf istemesine şaşırarak, "Arkadaşlar vallahi bravo nasıl tanıdınız" dedi. Muhabirlerin isteğini kırmayarak poz veren Şallı, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
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