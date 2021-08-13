İçerisi sinek dolu, gürültü fazla, yemekler çok kötü

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın Çeşme Alaçatı'da sevgilisi Mustafa Aksakallı'yla açtığı Boop isimli eğlence mekanı bu yaz da faaliyetini sürdürüyor ancak son dönemde internet sitelerine bu gece kulübü ile ilgili çok sayıda şikayet mesajı geliyor. Mekanda karşılaştıkları sorunları dile getiren bazı vatandaşlar, isyanlarını mesajlarda dile getiriyor. İşte mekanla ilgili internetteki şikayetlerden bazıları:

'AYIP BU YAPTIĞINIZ'

HARUN: 2021 Haziran ayının 24'ünde oradaydım. Abi böyle bir kötü mekan yok. İçerisi sinek ile dolu, ses çok, yemekler çok kötü. Fiyatlar yüksek. Nasıl gittim diye hayret ediyorum. Şu an 2.'si asla olmaz. Bence kapatsın o mekanı. İnsanları saf yerine koymayın.

NA UNDD: Dün ve bugün bizi sinir eden mekan. Dün rezervasyonsuz alamayacaklarını söylediler, bugün için yaptırdık. Gittik, 'Şimdi değil 22.00 gibi gelin, bar değil bistroya geçin' dendi. 22.20'de içeri girdik tuvalet önüne koymaya kalktılar. 'Ayıp bu yaptığınız' dediğimizde yolun bi köşesine ağacın arkasına ayarladıkları bistroya koydular. Kalktık çıktık mekandan. İşletmenin popülaritesi yüksek diye gidelim istedik. Üzgünüm. Alaçatı'da önünden bile geçmeye gerek olmayan mekan. Ha bu arada işletmecileri de yılların tecrübesiyle burayı oluşturmuş diye duymuştum. Çok afedersiniz tecrübeniz buysa sizin adınıza da çok üzüldüm. Gidip siz de bir görün tabi, benden daha mutlu olmaya hakkınız yok. Arz ederim.

JOKOBEN MAVİSİ: Memnun olmayanının çok çok fazla olduğu, ama bir türlü de bir tek boşu olmayan mekan.