Jose Sosa kızlarıyla gezdi

FENERBAHÇE futbol takımının Arjantinli yıldızı Jose Sosa, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Kızlarıyla birlikte alışverişe çıkan başarılı futbolcu, gününü kızlarına ayırıp onlar için bolca alışveriş yaptı. Özellikle oyuncak mağazalarında uzun vakit geçiren Sosa'ya futbol severler de yoğun ilgi gösterdi. İçten tavırlarıyla herkesin takdirini kazanan yıldız futbolcu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp onlarla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.

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