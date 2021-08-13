Yavaş başladı tempoyu artırdı

CENK Eren, bu yazın ilk Çeşme konserini Alaçatı Hayal Kahvesi'nde verdi. Programına slow şarkılarla başlayıp bir süre öyle devam eden Eren, "Siz rahat rahat yemek yiyin diye yavaş parçalara yer verdim. Artık herkes yemeğini yediğine göre tempoyu artırabiliriz" diyerek hareketli çalışmaları arka arkaya sıraladı

OYUNCU ÇİFTTEN 5 YIL GECİKMELİ BALAYI

Oyuncu çift Fırat Albayram ile Ceyda Kasabalı Albayram, geciken balayı tatilleri için Çeşme'yi tercih etti. Aynı zamanda Youtuber olan ve sürekli video paylaşımlarında bulunan Albayram çifti, 5 yıl sonra balayına çıktıklarını sosyal medya hesapları üzerinden itiraf etti. 2 günlük tatil için Alaçatı'da bir otele rezervasyon yaptıran çift, arabalarıyla gelir gelmez kısa süreliğine denize girdikten sonra şezlonga uzanıp saatlerce güneşlenerek yol yorgunluklarını attı.

UZAKTAN EĞİTİMLE BALE ZOR OLUYOR

SEZONU eşi Elena, çocukları Ada ve Teo ile Çeşme'de geçiren Sağtürk, arkadaşı Cenk Karayel'i de davet ederek yemek yedi. Pandemi döneminde online eğitimler verdiklerini ve yüz yüze dersleri çok özlediklerini belirten Tan Sağtürk, "Bale, fiziksel bir sanat dalı olduğu için uzaktan eğitimle öğrenmek çok da verimli olmuyor. Umarım yeniden kısıtlamaları yaşamayız" dedi.

ERCAN AKGÜN