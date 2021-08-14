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Haberler Sarmaşık Serkan Kaya yakın arkadaşlarıyla eğlendi

Serkan Kaya yakın arkadaşlarıyla eğlendi

Serkan Kaya yakın arkadaşlarıyla eğlendi

14.8.2021

Haftada bir Alaçatı'da sahne alan Serkan Kaya, konserden bir gün önce Alaçatı gecelerine aktı. Yakın arkadaşlarıyla gece kulübünde eğlenen sanatçı, mekandan ayrılırken sokakta karşılaştığı sevenleriyle de sohbet edip fotoğraf çektirdi.

HAYRANI YANINDAN UZAKLAŞTI
Arabasına doğru giderken Serkan Kaya ile birlikte yolun sonuna kadar yürüyüp muhabbet eden bir kadın hayranı, fotoğrafının çekildiğini fark edince gözükmemek için uzaklaşmaya çalıştı.
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