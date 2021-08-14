Haftada bir Alaçatı'da sahne alan Serkan Kaya, konserden bir gün önce Alaçatı gecelerine aktı. Yakın arkadaşlarıyla gece kulübünde eğlenen sanatçı, mekandan ayrılırken sokakta karşılaştığı sevenleriyle de sohbet edip fotoğraf çektirdi.
HAYRANI YANINDAN UZAKLAŞTI
Arabasına doğru giderken Serkan Kaya ile birlikte yolun sonuna kadar yürüyüp muhabbet eden bir kadın hayranı, fotoğrafının çekildiğini fark edince gözükmemek için uzaklaşmaya çalıştı.
HAYRANI YANINDAN UZAKLAŞTI
Arabasına doğru giderken Serkan Kaya ile birlikte yolun sonuna kadar yürüyüp muhabbet eden bir kadın hayranı, fotoğrafının çekildiğini fark edince gözükmemek için uzaklaşmaya çalıştı.
Serkan Kaya yakın arkadaşlarıyla eğlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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