Yaş 39, görüntü 29

Alaçatı Bi Nevi Kafe Bar'ın işletme müdürü ve aynı zamanda yüzme antrenörü Duygu Uzlu, yeni yaşını sevenleriyle birlikte kendi mekanlarında kutladı. Oğlu Batu Acar'ın da yer aldığı partide 39. yaşının pastasını kesen Uzlu, 29'luk kızlara taş çıkartan görüntüsüyle övgü aldı.
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