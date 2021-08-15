Felaketler hepimizi derinden etkiledi

Sahnelerin başarılı isimlerinden Mustafa Ceceli, önceki gün eşi Selin İmer ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yeni klibi için kameralar karşısına geçeceğini söyleyen Ceceli, "Yeni klip çalışmamızın heyecanı var. Konserlerimiz devam ediyor ve nasip olursa da sonbaharda yeni tekli bir şarkımız olacak" açıklamasında bulundu. Yaşanan orman yangınları nedeniyle iptal ettiği konser maratonuna start vereceğini söyleyen başarılı şarkıcı, "Zor günler geçirdik. Özellikle orman yangınları ve sonrasında sel felaketleri gerçekten de hepimizi derinden etkileyen doğal felaketler. Bu süreçte ben de elimden gelen yardımı ivedilikle yapmaya çalıştım" diye konuştu.

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