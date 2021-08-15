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Haberler Sarmaşık Şarkılar hepimize merhem olsun

Şarkılar hepimize merhem olsun

Şarkılar hepimize merhem olsun

15.8.2021

EROL Evgin, Alaçatı Hayal Kahvesi'nde müzikseverlerle buluştu. Konsere, "Ülkemiz zorlu bir sınavdan geçiyor. Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şarkılar hepimize merhem olsun" sözleriyle başlayan Evgin, 2 saat sahnede kaldı. "Ben İmkansız Aşklar İçin Yaratılmışım", "Ateşle Oynama", "Deli Divane" gibi şarkılarını hayranlarıyla seslendiren sanatçı, "Paylaştıkça büyüyen tek şey sevgidir. Birbirimizi, doğayı sevmekten korkmayalım" dedi.

ERCAN AKGÜN

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