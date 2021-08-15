Simge mest etti

SİMGE Sağın, bu yazın ikinci Çeşme konserini Alaçatı Şerefe'de verdi. Şarkıları kadar güzelliğiyle de büyük ilgi gören Simge, sevilen çalışmalarıyla mekanı dolduran hayranlarına hareketli bir akşam yaşattı. Güzel popçu, danslarıyla herkesi mest etti. Bazı parçalarında bayan vokalistlerini yanına alan Simge, kadın dayanışmasını sahneden herkese göstermiş oldu. Sezonu konser maratonuyla geçiren ünlü şarkıcı, yaz tatilini çok kısıtlı sürelerde yapabildiğini dile getirdi.

ERCAN AKGÜN