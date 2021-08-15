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Haberler Sarmaşık Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte

Tek başına alışverişte

15.8.2021

TELEVİZYON ekranlarına geri dönen eski model ve sunucu Demet Şener geride bıraktığımız gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Tek başına geldiği alışveriş merkezinde mağazaları turlayan ve alışverişin keyfini çıkaran Şener, gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Yeni programı için gazetecilerin hayırlı olsun dileklerine teşekkür eden başarılı sunucu, sade ve şık alışveriş stili ile beğeni topladı.
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