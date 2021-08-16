  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sarmaşık Aşkın hem oynadı hem de oynattı

Aşkın hem oynadı hem de oynattı

Aşkın hem oynadı hem de oynattı

16.8.2021

90'lı yılların yıldızlarından Aşkın Nur Yengi, bu yazın ilk Çeşme konserini Alaçatı Şerefe'de verdi. Güçlü sesi ve performansıyla beğeni toplayan Yengi, sevenlerine eğlenceli saatler yaşattı. Kendi parçalarından çok diğer popüler çalışmaları seslendiren sanatçıya hayranlarından "Senin şarkılarını dinlemek istiyoruz. Artık kendi parçalarını söyle" şeklinde tezahüratlar geldi. Tempoyu yüksek tutarak hem oynayan hem de konukları coşturan Aşkın, "Bu gece kurtlar dökülsün" diyerek herkesi dansa davet etti.

ERCAN AKGÜN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aşkın hem oynadı hem de oynattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.