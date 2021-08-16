Aşkın hem oynadı hem de oynattı

90'lı yılların yıldızlarından Aşkın Nur Yengi, bu yazın ilk Çeşme konserini Alaçatı Şerefe'de verdi. Güçlü sesi ve performansıyla beğeni toplayan Yengi, sevenlerine eğlenceli saatler yaşattı. Kendi parçalarından çok diğer popüler çalışmaları seslendiren sanatçıya hayranlarından "Senin şarkılarını dinlemek istiyoruz. Artık kendi parçalarını söyle" şeklinde tezahüratlar geldi. Tempoyu yüksek tutarak hem oynayan hem de konukları coşturan Aşkın, "Bu gece kurtlar dökülsün" diyerek herkesi dansa davet etti.

ERCAN AKGÜN