İzmir Bayraklı'da dövme işiyle uğraşan Berk Kılıç ile Manisa'da aynı işi yapan arkadaşı Selver Umay, Alaçatı'da aynı mekanda denk geldi. Aşırı sıcaklardan bunalıp "Nemden, sıcaktan kafayı yemek üzereyiz" diyen ikili, kafalarına taktıkları hunilerle durumu esprili hale getirdi.
ERCAN AKGÜN
Sıcaklardan bunaldılar deliliğe vurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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