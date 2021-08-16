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Haberler Sarmaşık Sıcaklardan bunaldılar deliliğe vurdular

Sıcaklardan bunaldılar deliliğe vurdular

Sıcaklardan bunaldılar deliliğe vurdular

16.8.2021

İzmir Bayraklı'da dövme işiyle uğraşan Berk Kılıç ile Manisa'da aynı işi yapan arkadaşı Selver Umay, Alaçatı'da aynı mekanda denk geldi. Aşırı sıcaklardan bunalıp "Nemden, sıcaktan kafayı yemek üzereyiz" diyen ikili, kafalarına taktıkları hunilerle durumu esprili hale getirdi.

ERCAN AKGÜN

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