Tüm şarkılarını kardeşi Selçuk için okudu

Geçen ay kardeşini kaybeden ve büyük acı yaşayan Alişan, Kıbrıs'taki konserinden önce duygulandıran bir konuşma yaptı. Sahnede ağlayan şarkıcı, "Ailenize sahip çıkın, birden uçup gidiyorlar. Bugün tüm şarkılarımı Selçuk için söyleyeceğim" dedi



HERKES KAHROLDU

Geçtiğimiz ay kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesiyle zor günler geçiren ünlü şarkıcı Alişan, önceki akşam Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Kardeşini kaybetmenin acısını çok derinden yaşayan ve cenazesinde ayakta durmakta zorlanan Alişan'ın göz yaşlarına boğulduğu anlar, onun yakınlarını da sevenlerini de kahretmiş, ünlü şarkıcının hali günlerce gündem olmuştu.



Alişan'ın kardeşi Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitirmişti.



DOSTLAR SAHİP ÇIKTI

Bu arada birçok sanatçı dostu, yakınları ve hayranları da Alişan'ın acısını paylaştıklarını ifade eden yorumlar yaparak, mesajlar göndererek kendisine destek olmaya çalışmıştı. Alişan ise kardeş acısının hiçbir şeye benzemediğini ve hayatta en önemli değerin insanın ailesi olduğunu söylemişti. Kıbrıs'ta sahneye çıkan şarkıcı, konserinden önce yine duygusal bir konuşma yaparak kendisini dinlemeye gelenleri duygulandırdı.



UÇUP GİDİYORLAR

Sahnede göz yaşlarına hakim olamayan Alişan konuşmasında, "Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim. Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın. Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın. Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar. Ellerinizden uçuyorlar. İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için söyleyeceğim" dedi. Ardından sevilen şarkılarını seslendiren Alişan'a sevenleri de eşlik etti. Uzu süre sahnede kalan şarkıcı, performansıyla sevenlerinden büyük alkış aldı.