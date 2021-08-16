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Haberler Sarmaşık ‘Yanlış yazmayın sevgilim sizi keser’

‘Yanlış yazmayın sevgilim sizi keser’

‘Yanlış yazmayın sevgilim sizi keser’

16.8.2021

İrem Derici'nin eski eşi, ünlü radyocu Rıza Esendemir geride bıraktığımız gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Sarışın bir güzelle görüntülenen Esendemir, "İlişkiniz hayırlı olsun" sözlerine "Teşekkürler arkadaşlar ama biz aslında bir yıldır beraberiz, pandemi olunca pek dışarıya çıkmadık" dedi. Sevgilisinin ismi sorulduğunda ise, "Arkadaşlar hanımefendi doktor, ona göre yanlış birşey yazmayın, keser sizi"

ERCAN AKGÜN

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