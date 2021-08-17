Alerjiye karşı bağışıklığı güçlendiren besinler

Vücudun alerjen maddelere karşı daha dirençli olması için sağlıklı bir beslenme programı uygulanması çok önemli. Dengeli beslenme için mevsim meyve ve sebzelerinin; aynı zamanda protein kaynağı olan yumurta, kırmızı et gibi besinlerin tüketimine özen gösterilmeli. Hazır gıdalar, şeker ve kızartılmış yiyecekler alerji semptomlarını tetikleyebilir. Bu yüzden bu besinlerden uzak durulmalı.

TOKSİNLERİ ATMAYA YARDIMCI

Günde 8-10 bardak su tüketimine de dikkat edilmeli. Su vücuttan yabancı toksinlerin atımına yardımcı olur. Vücuttaki sıvı dengesini korumak için kafein içeren çay, kahve gibi içecekleri ve tuzu fazla tüketmekten kaçınılmalı. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve kendinizi daha dinç hissetmek için C vitamini, E vitamini, B grubu vitaminlerinden yararlanabilirsiniz. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine etki eden maydanoz, ıspanak, brokoli, yeşilbiber, portakal, limon, greyfurt, ananas, yaban mersini gibi C vitamini içeren besinleri de tüketebilirsiniz.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

B grubu vitaminlerin özellikle sinir sistemi üzerine etkileri vadır ve halsizlik, isteksizlik durumlara karşı tüketilebilir. Tam tahıllı ürünler, kurbaklagiller, esmer pirinç, bulgur, yulaf ezmesi, yumurta, karaciğer ve sakatatlar, B grubu vitaminlerinden zengin besinlerdir. Antioksidan kaynağı ve kas sağlığı için önemli olan; yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar, fındık, ceviz, badem gibi E vitamini kaynaklarını da tüketebilirsiniz. İşte diğer besinler:

ISIRGAN OTU:

GENELLİKLE alerji tedavisinde kullanılan bu botanik bitkisi; karoten, K vitamini ve kuersetin içerir. İlk alerji belirtisinden sonra ısırgan otu kullanmanın az da olsa semptomları azaltmaya yardımcı olabileceğine dair bazı çalışmalar var ancak, ısırgan otunun alerji reaksiyonları üzerindeki etkisi kesin olmadığı için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

TON BALIĞI, SOMON VE USKUMRU:

BU besinlerde ortak olarak omega-3 yağ asitleri bulunur. Omega-3'ün bilinen en iyi özelliklerinden biri inflamasyonun azalmasına yardımcı olmasıdır. Japonya'da yapılan bir araştırmada, daha fazla balık yiyen kadınlarda, alerjik rinit olarak da bilinen saman nezlesinin görülme sıklığının daha az olduğu tespit edildi. Haftada 2-3 kez balık tüketmeyi ihmal etmeyin.

KİVİ:

C vitamini bakımından zengin olan bir meyvedir. Ayrıca alerjiyle ilgili olan histaminleri de azaltarak alerjik reaksiyonların belirtilerini hafifletebilir. C vitaminini, kivi dışında, portakallar ve diğer narenciyelerden, çilek, ahududu gibi meyvelerden ve yeşil yapraklı sebzelerden de alabilirsiniz.

KEFİR:

YAPILAN son çalışmalar bağırsaklarımızda yaşayan probiyotik bakterilerin Kivi: Kefir: rin alerjik semptomlara iyi gelebileceğini söylüyor. Kefir en doğal ve sağlıklı probiyotik kaynaklarından biridir. Mevsimsel alerjileri önlemeye, alerjileri iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yoğurt, lahana turşusu gibi besinler de diğer probiyotik içeren besinlerden.

ANANAS:

ANANAS hepimizin bildiği gibi bromelain adlı bir enzime sahiptir. Bu enzim burun şişkinliği ve kızarıklığı azaltıp, mukus tabakasının incelmesini sağlayarak nefes almamızı kolaylaştırır. Özellikle sinüs enfeksiyonları için ilaç tedavisine eklendiğinde yararlı olabilir.