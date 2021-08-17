Burun içinden beyin tümörü ameliyatı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Ekol Hastanesi büyük bir başarıya daha imza attı. İlk defa bir beyin tümörü iki cerrahi branşın ortak çalışması sonucu başarılı bir şekilde çıkarıldı. Koray Yüksel, KBB uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör ve ekipleri tarafından burundan girilerek endoskopik cerrahi ile gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ekol Hastanesi'nde ilk defa bir beyin tümörü iki cerrahi branşın ortak çalışması sonucu başarılı bir şekilde çıkarıldı.

Operasyon hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çağlar Çallı, "Ameliyatın önemi; tümöral kitleye deneyimli ellerde burundan endoskopik yöntemle ulaşılmasıydı. Eğer endoskopik yöntem kullanılamasaydı ameliyatın şekli büyüyecek kafatasından açılarak operasyon gerçekleştirilecekti. Bu da hem hasta hem hekim açısından oldukça zor bir ameliyat" dedi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör, "Bu tarz ameliyatlar multidisipliner ameliyatlardır. Biz bu ameliyatları hastanemizde KBB uzmanı arkadaşlarımızla gerçekleştiriyoruz. Eğer açık ameliyat olsaydı operasyon yaklaşık 4-5 saat uzayacaktı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve hekimlerin de kendilerini geliştirmesiyle birlikte ameliyatlar artık kısa sürede yapılabiliyor" dedi.

■ FATİH ŞENDİL